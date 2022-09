Elezioni: a Moncenisio tutti alle urne, vota il 94,87%

Se c’è una località in cui l'astensionismo non ha preso piede è Moncenisio (Torino). Ieri, in assoluta controtendenza con i dati nazionali e regionali, è andato alle urne il 94,87% degli aventi diritto. L'affluenza è stata addirittura maggiore della consultazione elettorale precedente, quando si era fermata all'88,89%. Moncenisio si trova in Val Cenischia quasi al confine con la Francia e conta una quarantina di abitanti. Fra i Comuni piemontesi dove l'astensionismo, per varie ragioni, è stato maggiore, figurano Carrega Ligure, in provincia di Alessandria (45,78%), Tonengo, nell'Astigiano (47,22%), e Gurro, nel Vco (46,34%).