Guasto al traforo del Monte Bianco, traffico deviato al Frejus

I tecnici non sono ancora riusciti a risolvere il guasto sulla rete informatica del traforo del Monte Bianco e per questo non è ancora stato possibile programmare una riapertura della galleria, chiusa dalle 11.55 di stamane. L'avaria ha reso indisponibile una parte degli impianti e il traffico verso la Francia viene quindi deviato verso il traforo del Frejus, tra le valli di Susa (Torino) e Maurienne (Francia). Il guasto infatti si è verificato poche ore prima di una delle consuete chiusure notturne del traforo del Monte Bianco, programmata per interventi di manutenzione e che scatterà alle 19.30. L'ente gestore teme per questo di non poter far defluire prima di domattina i mezzi pesanti che da quattro ore ormai vengono fatti fermare nelle aree di regolazione di Pollein (Aosta) e Passy (Francia), oltre ai veicoli in coda sui due lati della galleria. Sul versante italiano della galleria i veicoli sono incolonnati per circa un chilometro.