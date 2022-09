Covid: in Piemonte 934 nuovi casi, positività all'11,7%

In Piemonte sono 934 i nuovi casi di Covid accertati con l'analisi di 7.974 tamponi diagnostici, di cui 7.769 test antigenici. Il tasso di positività è dell'11,7%. In leggero calo il numero dei ricoverati: 283 (-7 rispetto a ieri) nei reparti ordinari, dove il tasso di occupazione è del 4,2%; 6 (rispetto a ieri -1) in terapia intensiva. Non è stato registrato alcun decesso.