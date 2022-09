Elezioni: Pichetto, ha vinto l'Italia che produce

"Ha vinto l'Italia che produce, che lavora, che crede nel merito e nella competenza. Adesso è ufficiale. Sono stato eletto alla Camera dei Deputati ricevendo la fiducia degli elettori del mio Piemonte, un grande orgoglio". Lo scrive su Facebook l'onorevole di Forza Italia, Gilberto Pichetto. "Le idee, la concretezza e la competenza - afferma - premiano sempre. Ci tengo a ringraziare tutti ma permettetemi un grazie speciale agli altri candidati che hanno fatto questo bellissimo percorso per il sostegno e il lavoro di questi giorni. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia, a chi ha dato una mano in quest'insolita campagna elettorale, a chi ci ha ascoltato e ha parlato con amici e parenti del nostro progetto per l'Italia. Non vedo l'ora di mettermi a lavoro, ancora una volta per voi, ancora una volta per questo meraviglioso Paese e adesso andiamo a governare".