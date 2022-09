Piemonte: Pd, giunta ritiri ddl "Allontanamento zero"

Il ddl "Allontanamento Zero" presentato dalla giunta Cirio è all'ordine del giorno del consiglio regionale a Palazzo Lascaris. Sul tema intervengono Monica Canalis e Raffaele Gallo, rispettivamente consigliera regionale e capogruppo Pd. "Sono 44 i Consigli e le Giunte comunali del Piemonte che si sono mobilitati per chiedere il ritiro del ddl Oltre al Consiglio della Città Metropolitana di Torino, che da solo rappresenta 2,2 milioni di abitanti. Questi enti, nei mesi scorsi, hanno approvato un Ordine del Giorno di contrarietà alla proposta legislativa della Giunta piemontese. E molti altri Comuni si esprimeranno al primo Consiglio utile. Come può il Presidente Cirio ignorare questo appello dei territori, che ha carattere civico e non solo politico? Oltre alla voce preoccupata delle istituzioni - proseguono Canalis e Gallo - si sta levando quella della società civile: le associazioni di famiglie affidatarie, quasi 100 docenti universitari, i sindacati, gli ordini professionali, i magistrati e le camere minorili, l'alleanza delle cooperative, la procuratrice del Tribunale per i minorenni, molti esponenti ecclesiastici. Non lasciamoli inascoltati come è accaduto per la legge regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico. Ogni bambino ucciso o maltrattato è un fallimento della società - aggiungono Canalis e Gallo -. Ecco perché in Piemonte è sbagliato parlare di "allontanamento zero". Tante piccole vittime di infanticidio sarebbero vive e tanti bambini e ragazzi sarebbero cresciuti in un contesto sereno, se i servizi fossero stati messi in condizione di intervenire in tempo".