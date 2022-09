Regione: Marello (Pd), bilancio consolidato non tiene conto del quadro generale

Abbiamo dato un voto contrario sul Bilancio consolidato perché non prende in considerazione le partecipate tra cui alcune più importanti e in generale non guarda il quadro complessivo su di esse. Lo ha affermato in aula il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Marello. "Nel consolidato si dovrebbe capire quali partecipate funzionano e quali sono in passivo, invece in questi tre anni questo lavoro non è stato fatto. L'approvazione è stata un rito meramente formale e non sostanziale. Ci sono delle partecipate che devono essere analizzate rispetto agli scopi istituzionali della Regione capendo se non comportano invece delle perdite dal punto di vista economico-finanziario per il nostro ente", ha concluso Marello.