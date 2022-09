Piemonte: Consiglio approva bilancio consolidato del 2021

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2021 nel quale rientrano 22 società. Il documento, ha ricordato l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano nella relazione introduttiva, "consente di rappresentare le risultanze di enti e società controllate e partecipate insieme ai dati del rendiconto finanziario della Regione. La finalità - ha aggiunto - è sintetizzare in un unico documento la situazione economico-patrimoniale della Regione e degli enti e società da essa controllate e partecipate". Il capogruppo di FdI Paolo Bongioanni, annunciando il voto favorevole del suo gruppo, ha ricordato che si tratta di "una fotografia della situazione reale della Regione e di enti importanti, che svolgono un ruolo cruciale in numerosi settori socio-economici". Contrario invece il Pd che ha lamentato una "scarsa capacità di programmazione da parte della Giunta" e ribadito la "necessità di una maggiore razionalizzazione delle società partecipate". Per Marco Grimaldi (Luv) "è necessario che il Consiglio si occupi di più delle società partecipate e dovremmo fare audizioni su molte di loro, di cui ci occupiamo solo in occasione del consolidato".