Elezioni: Christillin, Meloni? siamo un paese democratico

"Giorgia Meloni ha vinto, siamo in un paese democratico, sono state elezioni libere. Le faccio i miei migliori auguri e sono anche contenta se ci sarà per la prima volta una donna premier. Tutto il resto spetterà a chi governerà, le politiche, il rispetto dei diritti, ma sono fiduciosa che questo sia un paese democratico". Così la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, commenta il risultato elettorale. "Timori per la cultura? No, ci mancherebbe altro, c’è stato quattro anni fa un colloquio molto franco con Christian Greco sotto queste finestre, ma in campagna elettorale le cose si fanno e si disfano, non abbiamo alcun tipo di preconcetto e penso sia reciproco. Le auguriamo buon lavoro. Non dimentichiamoci che questo non è un museo statale, ma una fondazione pubblico privata in cui il ministero della cultura o il governo non dà contributi".