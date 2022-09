Pd in crisi, che fare?

In un Paese che si radicalizza a destra, come ultima chance dopo aver sperimentato tutti, dalla Lega ai grillini, serve una forza politica che incarni il riformismo cattolico democratico e il socialismo liberale che se interpretato bene è molto più radicale dei radicalismi ideologici e di facciata.

Il Partito Democratico che va a congresso può interpretare questo orientamento, senza rincorrere un radicalismo di sinistra i cui spazi sono già occupati e interpretando così il famoso “campo largo” che deve prevedere anche uno sguardo e alleanze verso il centro. Il Pd deve essere il partito che tiene in equilibrio la bilancia del centrosinistra e non diventarne un peso su uno dei due piatti. Questa è la sua mission, l’idea dei fondatori che misero insieme le due culture socialiste e cattoliche che tragicamente si sono trasformate in correnti e sottocorrenti.

Cosa fare? Provo a dire alcune cose concrete senza analisi del passato e critiche perché ce ne sono già a sufficienza ma indicando alcuni mattoncini per costruire una nuova casa:

- Eleggere un nuovo segretario

- Abolire le correnti

- Costituire un Governo Ombra i cui membri siano coloro che parlano con media e l’elettorato

- Avere un organo di informazione visibile

- Rinnovare il gruppo dirigente

- Fare nascere idee e proposte da un dibattito aperto al territorio con assemblee aperte

- Riprendere il rapporto con il territorio e la società non più attraverso i media o calato dall’alto

- Utilizzare i soldi del finanziamento pubblico per ricostruire una presenza sul territorio assegnandolo a responsabili di dipartimento (lavoro, bisogni sociali, Enti Locali, ambiente…)

- Aprire sedi sul territorio dove si forniscano servizi e assistenza alle persone (Caf, svolgimento delle più comuni attività di assistenza come casa, pensioni, ecc.)

- Reinserirsi nel terzo settore, nell’associazionismo di base, nel volontariato, nelle proloco

- Ricostruire un rapporto con le tre organizzazioni sindacali inserendo attivisti nel sindacato e nelle aziende che siano visibili e attivi

- Ricostruire e reinserirsi nel mondo imprenditoriale attraverso le loro associazioni datoriali oggi governate da imprenditori che pensano al loro tornaconto personale o sono su posizioni di centrodestra o grilline (Api, Cna, Unione Industriale, e quelle “storicamente” di centrosinistra)

Da non fare: spostarsi a sinistra pensando di recuperare voti, perché esiste un populismo di sinistra inconcludente che è speculare all’opposto. Evitare di rincorrere parole d’ordine vuote ma spiegare i contenuti di scelte difficili.

Potrei indicare come strada quella della Cisl che ha sempre evitato gli slogan del facile consenso con scelte difficili e complicate ma la storia dimostra che alla fine le sue idee sono quelle che poi tutto il sindacato ha fatto. Evitare di negare la propria storia recente rinnegando scelte fatte dal Pd e dai segretari passati (Renzi, Bersani) ma recuperando e migliorando le scelte fatte.

Se si vuole riconquistare il voto dei lavoratori bisogna avere il coraggio di incarnare un riformismo che deve inchiavardarsi dentro una presenza nei luoghi di lavoro, sapere spiegare le scelte, non rinnegarle. Aprirsi ai quartieri, stare con le persone e i loro problemi sapendo, contemporaneamente, spiegare la complessità delle scelte. Bisogna passare dall’atrofia delle correnti ad un’organizzazione vera dove il vento del rinnovamento insieme all’esperienza dei “veci” costruisca dal basso una politica di radicale riformismo.

Lasciamo che alla sinistra del Pd si costruisca una forza di sinistra vera con cui poi dialogare, perché ricordo sempre il patrimonio che hanno distrutto quando nacque Rifondazione Comunista che da fiume si trasformò in tanti rigagnoli (a proposito sui social tutti contro la Meloni che non ha mai lavorato ma il nostro “Frato”?).

Ovviamente in questi giorni c’è un popolo di “allenatori” del Pd, però credo sia un segno positivo per cui tanti ancora credono in quel progetto e allora lasciatevi contaminare e ascoltate, perché quando si perde non è mai colpa di qualcun altro, principalmente.