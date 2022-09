Cgil: assemblee Fiom per manifestazione 8 ottobre a Roma

Sono in corso le assemblee della Fiom nelle aziende metalmeccaniche del Piemonte per affrontare con le lavoratrici e i lavoratori i temi della guerra in Ucraina, il rincaro delle bollette e del costo della vita, la diffusione della cassa integrazione per le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e i costi energetici. Nelle assemblee, molto partecipate, tenute finora in oltre 140 aziende in tutto il Piemonte, si è discussa la piattaforma al centro della manifestazione nazionale Cgil di sabato 8 ottobre a Roma: aumento dei salari, difesa del reddito dei lavoratori dall'inflazione, stop alla precarietà, basta morti sul lavoro, riforma del fisco e difesa dello stato sociale. "Registriamo in tutte le assemblee - afferma Valter Vergnano segretario generale Fiom Cgil Piemonte - la forte preoccupazione per una situazione che accanto ai rischi di escalation della guerra rischia di far pagare due volte la crisi alle lavoratrici e dei lavoratori: la prima con l'inflazione che colpisce il reddito e la seconda con la cassa integrazione che taglia le già insufficienti retribuzioni. I metalmeccanici del Piemonte parteciperanno alla manifestazione nazionale Cgil a Roma per chiedere al governo Draghi - e al governo che verrà - interventi concreti e urgenti che proteggano i redditi dall'inflazione, l'aumento dell'assegno di cassa integrazione fino a garantire il valore della normale retribuzione e provvedimenti a difesa dei posti di lavoro minacciati dalla crisi".