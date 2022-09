Iveco Group: Fpt acquista quota minoranza Blue Energy Motors

Fpt Industrial, il brand globale di sistemi di propulsione di Iveco Group, acquista una quota di minoranza in Blue Energy Commercial Vehicles Private, azienda di tecnologie a zero emissioni con sede a Pune, in India, attiva nella produzione di veicoli commerciali a energia pulita con il brand Blue Energy Motors. Il closing dell'operazione avverrà al verificarsi di determinate condizioni. Questo accordo arriva dopo quello annunciato a luglio per la fornitura di motori di Fpt Industrial a gas naturale a Blue Energy Motors, volto a introdurre i primi veicoli pesanti a gas naturale liquefatto (Lng) sulle strade indiane entro la fine di quest'anno. All'inizio di settembre, Blue Energy Motors ha inaugurato il suo impianto di assemblaggio a Chakan, Pune, in India, e ha presentato i primi veicoli prodotti. L'investimento dimostra il sostegno di Fpt Industrial alla crescita di Blue Energy Motors nel suo ambizioso piano di svolgere un ruolo chiave nella transizione verso la decarbonizzazione dell'India. La collaborazione prevede infatti anche la possibilita' di implementazioni tecnologiche nell'elettrificazione.

"Questo sviluppo nella partnership è un'ulteriore prova dell'impegno di Fpt Industrial nel promuovere tecnologie innovative per la mobilità sostenibile. Miriamo a fornire soluzioni di trasporto che consentano ai clienti di tutto il mondo di gestire le loro attività in modo efficiente e redditizio, nel rispetto dell'ambiente", commenta Sylvain Blaise, president, Powertrain Business Unit, Iveco Group. "Il rafforzamento della nostra partnership con Fpt Industrial ci consentirà di proseguire con lo sviluppo della nostra azienda e di aprire insieme la strada a nuove soluzioni di propulsione per avviare il percorso di transizione energetica, obiettivo condiviso da entrambe le società" aggiunge Anirudh Bhuwalka, ceo di Blue Energy Motors.