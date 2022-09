Torino: Lo Russo, commercio va sostenuto e incentivato

"Il comparto commerciale, le imprese di turismo e ristorazione sono grandi risorse per la nostra città, un polo di attrazione per torinesi e turisti che va sostenuto, coinvolto e incentivato. Durante i grandi eventi, le imprese del centro devono essere messe in condizione di garantire un'adeguata offerta, anche a fronte delle misure doverose e necessarie per garantire la sicurezza di tutte e tutti i partecipanti all'evento". A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine dell'incontro di questa mattina in prefettura con Ascom e Confesercenti, sul tema della sicurezza e del coinvolgimento delle imprese del commercio e del turismo, in occasione degli eventi nel centro di Torino. "In vista dei tanti appuntamenti che animeranno l'autunno torinese - dice il sindaco -, è doveroso consolidare il proficuo rapporto di collaborazione con le associazioni e rafforzare il percorso di collaborazione e coinvolgimento di negozi e locali, in modo da permettere loro una piena operatività e garantire un'offerta ampia a cittadine, cittadini, visitatrici e visitatori".