Edisu lancia bando arte urbana su muri mensa universitaria

Edisu Piemonte ha lanciato il bando 'Olimpia Art Contest' per individuare l'artista o gruppo di artisti che realizzeranno opere di arte urbana sulle pareti esterne della mensa universitaria Olimpia, in Lungo Dora Siena 102 a Torino. "Nella struttura Olimpia, fiore all'occhiello dei servizi che eroghiamo, abbiamo voluto realizzare iniziative di carattere culturale e artistico per creare un ambiente che sia più piacevole a quanti lo frequentano spiega il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti -. Il bando Olimpia Art Contest è una opportunità per personalizzare e dare vita e colore alle pareti esterne della mensa". Il bando e' stato scritto in collaborazione con l'associazione 'Il cerchio e le gocce' che ha già realizzato opere artistica di riqualificazione urbana nell'area Lungo Dora e che si occuperà di selezionare i vincitori che dovranno attenersi a un tema specifico: le piante edibili. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti a un Ateneo o ad un Istituto di Alta Formazione in Piemonte. Il bando è disponibile sul sito di Edisu Piemonte. Le candidature sono possibili fino al 10 novembre alle ore 12.