Torinese Advice Group acquisisce 70% di E-Leads

Advice Group ha acquisito il 70% di E-Leads, operazione che rafforza la posizione nel settore martech, aggiungendo un tassello fondamentale alla propria infrastruttura tecnologica, accrescendo così le proprie competenze nella generazione e gestione delle customer base dei propri clienti. L'operazione prevede l'acquisizione della restante quota societaria del 30% nel 2023. I due founders di E-Leads, Filippo Livorno e Stefano Rosso, resteranno amministratore delegato e cto della società. Questa acquisizione trasformerà il Gruppo nell'unica martech company 100% Italiana in grado di offrire un servizio inedito sul mercato. L'operazione è stata realizzata in coerenza al piano industriale presentato dal ceo e founder del Gruppo Advice, Fulvio Furbatto, in accordo ai soci finanziari di Tech2, e ha visto il coinvolgimento del team Bdo e Pedersoli per Advice Group e Blue Ocean Finance per E-Leads. "L'acquisizione di E-Leads è un tassello fondamentale nel disegno strategico della società, condiviso con i nostri soci finanziari di Tech2. Consolida infatti la costruzione di uno stack tecnologico realmente end-to-end. Il progetto sostiene un profondo rinnovamento del settore, dove la loyalty diventa uno strumento per rendere la relazione brand-cliente piu' inclusiva, democratica e sostenibile" commenta Furbatto. "Siamo entusiasti di entrare a far parte di una realtà importante come Advice Group. Gli investimenti in tecnologia e il lavoro svolto fino ad oggi ci permetteranno di fare la differenza garantendo profonda competenza nella lead generation; un'attivita' essenziale per ogni azienda" afferma Filippo Livorno, ceo di E-Leads.