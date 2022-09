Federalimentare, Mascarino nuovo presidente

L'Assemblea di Federalimentare ha eletto Paolo Mascarino alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2023-2026. Mascarino succederà a Ivano Vacondio a partire dal 1° gennaio 2023. Paolo Mascarino è vicepresidente Affari Istituzionali del Gruppo Ferrero e già vicepresidente di Federalimentare con delega alla Nutrizione, Informazione al Consumatore e Educazione alimentare. Nel ringraziare per la fiducia, Mascarino, informa una nota dell'industria alimentare, ha assicurato agli associati "il massimo impegno per garantire che Federalimentare sia unita, autorevole, efficace e competente così da poter affrontare adeguatamente le complesse sfide future".