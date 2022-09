Tav: mobilitazione No Tav a Susa contro trivelle

Un gruppo di No Tav si è mobilitato stamani a Susa per tentare di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova ferrovia Torino - Lione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno neutralizzato il blocco. Gli attivisti si sono poi raccolti in presidio in località San Giuliano, dove - affermano - sono in programma trivellazioni dei terreni.