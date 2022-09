Politecnico Torino, accordo triennale con Aruba

Per ricerca, didattica e reclutamento neolaureati Politecnico di Torino e Aruba hanno siglato un accordo, di durata triennale, che riguarderà, oltre alla didattica, anche la ricerca, il trasferimento tecnologico e il reclutamento di neolaureati. La collaborazione prevede generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in cooperazione e finanziati dalla società nei settori Software Engineering, Ict Security, It Infrastructure and Networking, Artificial Intelligence and Machine Learning. A promuovere tali attività sarà Aruba Academy, la scuola del Gruppo Aruba specializzata nella formazione in campo It, che ha tra gli obiettivi quello di favorire una formazione specialistica Stem per giovani talenti da poter poi inserire nel mondo del lavoro. Aruba Academy potrà contribuire all’attività formativa del Politecnico di Torino tramite l'offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, dottorati di ricerca e master universitari per fornire agli studenti e ai laureandi l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro. L'accordo tra il Politecnico di Torino ed Aruba prevede anche che vengano individuati nuovi modelli e strategie per rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze a elevato contenuto tecnologico.