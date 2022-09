Comuni: Collegno, da M5s esposto su situazione cimitero

Un esposto è stato presentato dal consigliere comunale M5s a Collegno (Torino) per una questione che riguarda il cimitero cittadino. Il caso, in particolare, è legato alle condizioni delle "camere di deposito" in cui sono state posizionati i resti di 68 defunti in attesa del completamento di una procedura di estumulazione. In una nota del M5s viene spiegato che lo scorso 7 settembre "il consigliere Davide Di Mauro si è recato in apertura di orario al pubblico al cimitero di Collegno e ha potuto constatare che le opere non sono terminate e che, nonostante le affermazioni di sindaco e assessore, la Camera di deposito non era affatto protetta da effrazioni e chiunque poteva accedervi indisturbato senza essere fermato da nessun personale in servizio". "Il quadro generale - prosegue la nota - sarebbe già sufficientemente grave se non fossero iniziate il 20 settembre 2022 le esumazioni di altri 272 resti che in parte dovranno essere, anche in questo caso, temporaneamente posizionati all'interno della camera di deposito". Il M5s sottolinea che le procedure di estumulazione erano cominciate nel 2019. "La situazione - prosegue il comunicato - sarebbe già incommentabile per il solo fatto che dopo 3 anni, sebbene in questi giorni i lavori sembrebbero avviarsi ad una parziale conclusione, non è ancora possibile riposizionare le salme in una sistemazione idonea e decorosa e che questa amministrazione, autoreferenziale e da sempre in campagna elettorale, non è stata capace di completare un'opera avviata 3 anni fa dimostrando quanto meno scarsa programmazione e scarso rispetto dei defunti e dei loro congiunti".