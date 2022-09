Comuni: Rivalta, sindaco Muro rientra il 17 ottobre

Riprenderà le sue funzioni di sindaco a Rivalta (Torino) il 17 ottobre Sergio Muro dopo la malattia che lo aveva colpito lo scorso marzo. Lo ha annunciato ieri sera durante il consiglio comunale la vicesindaco Agnese Orlandini. "Sperando di essere stata degna della sua delega e fiducia nell'esercizio delle funzioni in questo periodo - ha detto - ritengo doveroso ringraziare alcune persone. In primo luogo i miei colleghi di giunta e il presidente del consiglio che con me hanno condiviso i sacrifici e le energie per colmare un'assenza non solo di un sindaco, ma di un sindaco quale è Sergio Muro. Ma se nulla si è arrestato è anche grazie alla segretaria comunale, ai dirigenti e agli uffici che hanno offerto solido sostegno e testimoniato competenze e professionalità. Ringrazio profondamente l'intero Consiglio comunale per la capacità e la volontà, in una situazione difficile e delicata, di mettere al centro del proprio operare il bene comune di questa città".