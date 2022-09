Foibe: comitato, Bruino nega patrocinio per Norma Cossetto

Il Comune di Bruino (Torino) ha negato il patrocinio a "Una rosa per Norma Cossetto", commemorazione annuale organizzata in tutta Italia dal Comitato 10 febbraio per ricordare la studentessa uccisa in Istria da partigiani jugoslavi nel 1943. Lo afferma il Comitato in una nota in cui si spiega che "la richiesta è stata rigettata senza motivazioni". "La cosa strana - si legge nel comunicato - è che nel 2021 il Comune aveva concesso il patrocinio e il sindaco Cesare Riccardo era intervenuto con un discorso. Speriamo solo che questa decisione non sia motivata da ragioni di carattere politico. Sarebbe gravissimo". L'evento è in programma il 9 ottobre.