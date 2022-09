Aborto: in Piemonte 55,1% con la Ru486, medici obiettori 49%

In Piemonte il 55,1% degli aborti eseguiti sono di tipo farmacologico, con la Ru486, secondo gli ultimi dati definitivi disponibili, relativi al 2020. All'ospedale Sant'Anna, nel 2005 è iniziata la sperimentazione delle pillole proseguita fino al 2009 quando l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ne ha autorizzato la commercializzazione. Dal 2010 ad oggi, al Sant'Anna, sono state oltre 20mila le procedure per gli aborti di tipo volontario o ritenuto, con la Ru486. Nell'ospedale i due terzi gli aborti sono eseguiti con la Ru486, che non viene distribuita in altre strutture che non siano gli ospedali visto che è previsto il Day Hospital. Per quanto riguarda gli obiettori in Piemonte. su 380 dirigenti medici lo sono 204 (49,91%); su 71 medici ambulatoriali 12 sono obiettori (18,64%).