Tav: Colomb (FI), bene fermata Frecciarossa a Bardonecchia

"Un grande risultato di cui vado personalmente fiero e orgoglioso". Così, Alberto Colomb, coordinatore di Forza Italia in Alta Valle di Susa, commenta il via libera della Regione Piemonte a all'istituzione di una fermata a Bardonecchia (Torino) del nuovo Frecciarossa Milano-Parigi a partire dal prossimo dicembre. "Ringrazio - dice - il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi per il loro fondamentale appoggio e supporto dopo una lunga e delicata trattativa che ha visto protagonista la Regione Piemonte con numerose interlocuzioni e incontri con i vertici nazionali di Trenitalia. Un successo che siamo sicuri porterà maggiori flussi turistici e maggiori collegamenti alle numerose località turistiche di villeggiatura dell'Alta Val di Susa rendendole ancora più attrattive e competitive a livello europeo e internazionale".