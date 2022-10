Torino: Vanchiglia in festa

Un'intera strada di Torino trasformata in teatro per festeggiare la nuova stagione culturale. Il 1 ottobre via Bava pedonalizzata, nel quartiere Vanchiglia, accoglie il pubblico per il, lancio della nuova stagione "Spiragli" di Casa Fools. In programma dal pomeriggio fino a sera giochi per bambini, musica live, installazioni sonore immersive e tanti artisti. "Spiragli" è il titolo scelto "per richiamare un compito essenziale del teatro: - spiegano da Casa Fools - puntare la luce sulle spaccature del mondo per vedere chi siamo e chi stiamo diventando. Un invito a considerare il palco una fessura fatta di poesia e bellezza da cui affacciarsi al futuro e fronteggiare il presente in questi tempi incerti e fragili" Nel sabato di festa nel pomeriggio protagonisti prima (dalle 16.30) i più piccoli (4-10 anni) con i "Laboratori di Avventura Teatrale" e le storie animate realizzate in collaborazione con la libreria "La Barchetta di Carta"; lungo la strada 40 giochi in legno di Ludobus e il grande "Gioco dell'Oca" ecologico di Legambiente. Nella serata Luigi Orfeo, Roberta Calia e Stefano Sartore saliranno sul palco per presentare i progetti che prenderanno vita in teatro nel corso dell'anno, accompagnati dalla musica live di alcuni dei più talentuosi musicisti di strada. L'attività di Casa Fools Teatro Vanchiglia è svolta con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando SPACE_ Spazi di PArtecipazione al CEntro e con il contributo della Città di Torino e di TAP-Torino Arti Performative. I Fools in numeri. Sono oltre 150 gli allievi che partecipano ai laboratori, 200 i bambini coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools, 30 gli abitanti del quartiere che compongono il Cartellone Condiviso: una giuria che seleziona gli spettacoli della nuova stagione.