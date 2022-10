FdI: Montaruli, basta odio contro Meloni, rispettare voto

"Basta odio e cattiverie contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Dopo le parole della giornalista Rula Jebreal oggi è la volta dei manifesti fuori le scuole. E' successo a Torino, nella mia città, un manifesto elettorale imbrattato da una scritta dedicata a Meloni 'Appesa'. Fratelli d'Italia chiede rispetto, non solo per la nostra leader ma per gli elettori che hanno dato un'indicazione netta, per la democrazia di tutti". Lo afferma la deputata di FdI Augusta Montaruli.