Chiesa: vescovo Repole, Torino e Milano "terre" di missione

"L'Europa che si dice cristiana non lo e' piu' numericamente. Milano, Torino sono citta' di missione. Illudersi che viviamo in un contesto cristianizzato e', appunto, illudersi". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, al Festival della missione alle Colonne di San Lorenzo a Milano. "I frutti della presenza pubblica della Chiesa sono spesso acerbi e, per restare nella metafora, marci. La ragione è che "abbiamo una certa difficoltà a vivere la nostra presenza pubblica con la fiducia del Vangelo e nel fatto che questa fiducia sia davvero umanizzante per tutti. Così si sente, sbagliando, la necessità di dare una valenza più strettamente politica, di strategia. Una connotazione partitica", ha affermato Repole. "Perché - domanda - dobbiamo abitare lo spazio pubblico? Il pericolo di non partire dal Vangelo nell'abitare lo spazio pubblico rischia di occultare alcuni valori. La misericordia è negoziabile? Io credo di no, se la ritieni negoziabile neghi il Vangelo. La chiusura, l'egoismo ci disumanizza". Per il vescovo non si tratta di porsi come "alfieri di certi valori del Vangelo", ma di essere "consapevoli che nel Vangelo ci sono valori più umanizzanti per tutti e che non sono negoziabili".