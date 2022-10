Governo: Napoli (Azione), sì a confronto ma niente sconti

"Siamo pronti a collaborare ma nella chiarezza dei ruoli: il governo farà le sue scelte e chi si oppone, con spirito repubblicano e senza pregiudizi, le valuterà". E' quanto afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. Per Napoli il prossimo governo di centrodestra dovrà confrontarsi con una "realtà drammatica" in cui trovano posto "la guerra e le rinnovate minacce di Putin alle democrazie, poi il caro-energia con l'Unione europea che rischia di dividersi e non bastasse l'inflazione che sta erodendo drammaticamente il potere d'acquisto di stipendi e pensioni"; ma il confronto "investirà anche le opposizioni, perché in una democrazia anche chi si oppone ha responsabilità nei confronti del Paese". "Azione - conclude - non fa sconti a nessuno, destra o sinistra, rispetto alle questioni che investono gli interessi nazionali e la collocazione euro-atlantica del Paese. Pronti a collaborare ma nella chiarezza dei ruoli: il governo farà le sue scelte e chi si oppone, con spirito repubblicano e senza pregiudizi, le valuterà".