Dia, Piemonte territorio eletto dalle mafie

Il Piemonte è "un territorio eletto dalle mafie". Così, nella sua relazione semestrale al parlamento, la Dia fotografa la regione dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata. Ad essere preponderante è la 'ndrangheta, che esercita "la propria egemonia lasciando spazio anche a cellule criminali di diversa matrice" tra cui Cosa Nostra. Sono operative anche bande di stranieri; la "delinquenza albanese", in particolare, riesce spesso ad agire in "sinergia occasionale con forme malavitose di altre matrici, in special modo italiane, privilegiando favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e reati predatori". Una delle caratteristiche delle consorterie di stampo mafioso è che "tendono ad agire sottotraccia, facendo ricorso ad azioni violente solo quale 'extrema ratio' in ossequio alla necessità di perseguire le proprie finalità illecite senza suscitare l'attenzione delle forze dell'ordine". Fra le cause dell'insediamento della 'ndrangheta in Piemonte la Dia individua la presenza di detenuti nelle carceri di Novara e Cuneo: questo è "un fattore di tradizionale richiamo per i familiari, che tendono a stabilirsi nelle aree limitrofe creando presupposti di radicamento".