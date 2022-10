Carceri: Osapp, aggressioni in serie agli agenti

Aggressioni in serie nel carcere di Cuneo ai danni di un agente di polizia penitenziaria. Lo denuncia il sindacato Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). L'ultimo episodio ieri quando un assistente capo è stato aggredito e colpito da uno sputo in faccia da un detenuto che veniva accompagnato al reparto isolamento Nei giorni scorsi sono verificate altre due aggressioni - riferisce Osapp - da parte di detenuti sottoposti al regime al 41 bis. "Il problema è divenuto serio e incontrollato, i detenuti hanno probabilmente percepito una grande falla del sistema ed hanno ben capito che gli agenti, all'interno dell'istituto, non hanno difese né tutele in nessuna condizione - dice Leo Beneduci, segretario Generale di Osapp - i penitenziari da tempo sono nel completo caos organizzativo sia in ordine al trattamento ed ai rapporti con la locale popolazione detenuta, spesso fuori controllo, sia riguardo alla gestione del Personale di Polizia penitenziaria soggetto a carichi di lavoro oltre i limiti ed a continui tensioni e rischi, nel più totale silenzio degli organi dell'Amministrazione penitenziaria e del Dicastero della Giustizia. Occorre dotare gli Agenti di strumenti idonei quali taser o altri mezzi a tutela dell'incolumità fisica. Della massima urgenza, quindi - conclude Beneduci - il diretto e risolutivo intervento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi e della Ministra della Giustizia Marta Cartabia".

Un'altra aggressione - denuncia sempre Osapp - è avvenuta nel carcere di Torino, nel tardo pomeriggio di venerdì 29 scorso, per mano un detenuto di nazionalità straniera, già autore "di altre gravi aggressioni in danno del personale di Polizia penitenziaria", che ha prima aggredito un suo compagno di cella e poi colpito "con calci e pugni il personale di Polizia Penitenziaria che cercava di convincerlo a rientrare nella propria cella". Gli agenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria. "Abbiamo perso il conto delle aggressioni avvenute sino ad oggi nel carcere di Torino con circa 50 agenti feriti tra donne e uomini della Polizia penitenziaria", afferma il segretario generale Osapp, Leo Beneduci.