Festival Colline Torinesi, 20 spettacoli e 37 recite

Si alza il sipario sul Festival delle Colline Torinesi d'autunno, la storca rassegna organizzata dalla TPE-Teatro Astra con la partnership progettuale della Fondazione Merz. In cartellone, dall'11 ottobre al 6 novembre, 37 recite, 20 spettacoli, 7 prime, 8 produzioni, con il fil rouge sul confini/sconfinamenti, "un percorso di riflessione - spiegano gli organizzatori - a più declinazioni, se si pensa anche agli sconfinamenti generati dalle guerre. dalle migrazioni di ogni genere, senza dimenticare le diaspore di artisti minacciati e perseguitati". Il Paese ospite nel 2022 è il Belgio, con la tournee della danzatrice e coreografa Mette Ingvartsen, danese ma attiva in Belgio; la Monografia d'artista sarà dedicata ai Motus, una delle compagnie più presenti nel cartellone del Festival delle Colline Torinesi. Ritorna inoltre la Societas di Romeo Castellucci con la messa in scena, condivisa da Festival, Fondazione TPE e Teatro Stabile di Torino, di Bros, allegoria sulla legge, sulla violenza del potere, sulla degenerazione dell'autoritarismo. L'appuntamento internazionale che inaugurerà Colline Torinesi è con il gruppo catalano El Conde de Torrefiel, a Torino in prima nazionale. Nel cartellone anche Queer Picture Show, "I riufiuti, la città e la morte", artisti emergenti e il segmento performativo. In programma anche un calendario Off con appuntamenti al Polo del '900, al teatro Gobetti e alla Mediateca di Rai-Teche. Biglietti interi a 18 euro, ridotti 12, abbonamento fedeltà 90 euro per 10 spettacoli.