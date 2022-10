Premi: "Torre d'oro" al Gruppo Alpini di Novi Ligure

Ospitata al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria) la consegna della 37esima edizione del Premio Torre d'Oro, istituito nel 1985 dal Centro Studi In Novitate. E' stato assegnato all'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Novi Ligure M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia Alessandria, Comune, è un riconoscimento ai novesi che si distinguono nelle arti, letteratura, scienze, sport, volontariato contribuendo al progresso sociale, culturale ed economico della città. "Stiamo affrontando un momento storico, difficile e complesso - osserva Renzo Piccinini, presidente Centro Studi - sospeso tra pandemia, eventi climatici estremi, guerra in Ucraina ed è crescente il bisogno di certezze. Nella realtà novese il nostro direttivo ha deciso di assegnare, all'unanimità, la Torre d'Oro 2022 agli Alpini come omaggio anche ai 150 anni di fondazione del Corpo".