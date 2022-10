Priero dedica un monumento a Julian Assange

Una giornata per Julian Assange in provincia di Cuneo, con l'inaugurazione a Priero del monumento dedicato al giornalista e attivista, cofondatore di WikiLeaks, in carcere dal 2019 nel Regno Unito e il convegno organizzato da Amnesty International nel capoluogo. Il sindaco di Priero Alessandro Ingaria ha presentato la stele di ferro e plexiglass alta sette metri che simboleggia "una vita sospesa per la verità". Il monumento è eretto sulla rotatoria della strada provinciale 55 che conduce al piccolo centro del Cebano. All'inaugurazione erano presenti i due artisti che hanno realizzato l'opera, Maurizio Cont e Gianmarco Serra. A Cuneo, in serata, il convegno in collegamento con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Noury ha ringraziato il sindaco di Priero per l'iniziativa, definita "un gesto di coraggio". Ingaria ha commentato: "Il nostro è un comune piccolo: perché lo facciamo? Perché la politica si fa sui territori".