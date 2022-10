Debutta servizio pattuglie congiunte Carabinieri-Gendarmerie

Primo servizio oggi a Oulx (Torino), in Valle di Susa, delle pattuglie congiunte Carabinieri-Gendarmeria francese, a pochi giorni dalla firma, a Torino, del disciplinare operativo. Il debutto in occasione della 528a edizione della "Fiera Franca". Il servizio prevede l'affiancamento di militari dell'Arma e dalla Gendarmerie Nationale nei comuni prossimi al confine, "per rispondere alle esigenze dei cittadini italiani e francesi e dei molti turisti che frequentano l'area". Nelle prossime settimane i controlli congiunti interesseranno anche Sestriere e Cesana Torinese, confinante con la Gendarmeria dipartimentale che ha sede a Gap, nelle Alte Alpi francesi. Ieri mattina gendarmi francesi hanno preso parte alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri svoltasi a Susa, che, insieme ad Oulx, ospiterà le pattuglie transnazionali.