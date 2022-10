Turismo: Ruote nella storia, tour fa tappa nell'Alessandrino

Tappa nell'Alessandrino per il Giro mototuristico "Ruote nella Storia2, organizzato da Automobile Club Alessandria con Club ACI Storico e il patrocinio dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme e Spigno Monferrato, con la collaborazione dell'Atl Alexala. Dopo il ritrovo in piazza Madre Teresa di Calcutta ad Alessandria, passaggio nella città della Bollente e a Spigno Monferrato, borgo considerato tra i più belli d'Italia. La carovana è transitata su un ponte duecentesco perfettamente conservato e ancora regolarmente percorribile. Il tour mototuristico nell'Alessandrino si è svolto tra Monferrato e Appennino, territorio d'elezione anche per i percorsi delle gare automobilistiche di rally.