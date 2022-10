Trovato senza vita escursionista disperso in Val Soana

Si è conclusa nella notte la ricerca di un escursionista disperso in Val Soana, nel torinese, che è stato individuato privo di vita. A denunciarne la scomparsa ieri sera i familiari che avevano riferito che l'uomo era partito in direzione della Torre Lavina, nel comune di Valprato Soana. Le squadre del Soccorso Alpino Piemontese con il supporto dei Vigili del Fuoco sono partite a piedi e lo hanno individuato a circa 3050 m di quota ai piedi del canale che scende dalla cima, dove probabilmente è precipitato. Questa notte non è stato possibile il recupero della salma ma il magistrato ne ha comunque autorizzato la rimozione, che avverrà questa con l'elicottero dei Vigili del Fuoco se le condizioni lo permetteranno. Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri di Ronco Canavese.