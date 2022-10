Sgomberata dalla polizia casa occupata Edera Squat a Torino

Operazione della Digos della polizia di Torino all'alba nella palazzina di via Pianezza 115 sede dell'Edera Squat, casa occupata autogestita dell'area anarchica nel quartiere Lucento. Dalle prime ore di questa mattina gli uomini guidati dal dirigente Carlo Ambra, stanno procedendo allo sgombero dell'edificio occupato nel 2017. Al momento del blitz all'interno della struttura c'erano sette attivisti. La palazzina sgomberata questa mattina è di proprieta' di un Ente pubblico, il consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria (Crea). Dopo l'arrivo della polizia è subito iniziato un tamtam sui social con l'invito alle altre realtà antagoniste ad accorrere sul posto. Nella zona, mentre lo sgombero procede, c'è un presidio di una quarantina di persone. I sette che erano dentro verranno denunciati dalla Digos per occupazione abusiva.