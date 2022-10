Eataly: Andrea Cipolloni nuovo amministratore delegato

Eataly annuncia la nomina di Andrea Cipolloni come nuovo amministratore delegato a partire da dicembre 2022. Cipolloni "avrà l'obiettivo di accelerare lo sviluppo globale del gruppo Eataly, puntando ad ottenere una significativa crescita del fatturato grazie alle nuove aperture già previste in particolare in Nord America, alla creazione di nuovi formati ed alla crescita del canale e-commerce, e allo sviluppo in Italia e in Europa" si legge in una nota. Classe 1968, Andrea Cipolloni si unisce ad Eataly lasciando il ruolo di ceo di Autogrill Italia ed Autogrill Europa con una grande esperienza nel mondo retail, tra cui anche Unieuro e Pittarosso. Come noto, Nicola Farinetti assumerà la carica di presidente di Eataly al posto di Alessandra Gritti, "alla quale vanno i ringraziamenti di tutti per l'importante lavoro e l'impegno a supporto della crescita di Eataly in questi anni" conclude la nota.