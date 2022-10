Montaruli (FdI): bene sgombero Edera, ora Askatasuna

"Finalmente dopo anni di battaglie contro il degrado, lo sgombero dell'occupazione anarchica Edera Squat è una vittoria per tutta la città". Così, in una nota, Augusta Montaruli, parlamentare FdI e Patrizia Alessi, capogruppo FdI in Circoscrizione 7, che rivolgono un appello al Comune: "Per prima cosa, il sindaco Lo Russo ordini l'immediata assegnazione dello stabile al quartiere come centro incontri veramente aperto ai giovani e agli anziani del borgo nel segno della legalità, altrimenti la rioccupazione sarà inevitabile. Ora tocca al centro sociale autonomo Askatasuna. La giunta Pd dimostri da che parte sta", concludono.