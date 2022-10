Tav: Napoli (Azione), governo ha 90 giorni per non perdere 1 mld Ue

"E' di 934 milioni di euro lo stanziamento chiesto al governo italiano per ricevere 1 miliardo di fondi europei e completare le tratte d'accesso al percorso della Tav, cioè il raddoppio della linea storica da Susa ad Avigliana e attraversamento della collina fino allo scalo di Orbassano. Ovviamente l'opera va anche inserita in un atto di programmazione nazionale, cosa fin qui mai accaduta e neppure è stata inserita nel documento strategico relativo alla mobilità ferroviaria di passeggeri e merci". Così l'onorevole Osvaldo Napoli, responsabile Infrastrutture e Trasporti di Azione: "Il governo che verrà - aggiunge - non può trascurare l'importanza di questa decisione. All'urgenza comprensibile del caro-bollette va affiancata la questione, non meno urgente, di non perdere l’opportunità di un finanziamento europeo per un'opera che il centrodestra ha sempre considerato importante. Ecco il momento di passare dai proclami ai fatti. Ci sono novanta giorni disponibili davanti a noi per colmare le lacune procedurali e reperire le risorse finanziarie: 1 miliardo, finora coperto per 66 milioni, per ottenerne un altro dalla Ue. Azione è pronta a valutare la proposta del governo se e quando ce ne sarà una. Siamo anche pronti, però, a denunciare eventuali inadempienze perché i danni per l'Italia sarebbero enormi".