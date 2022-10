Deloitte: nel 2022 crescono le aziende eccellenti in Piemonte

"Le imprese del Piemonte continuano a eccellere e quest'anno sono 12 le premiate del nostro Best Managed Companies Award. Un riconoscimento che certifica il buono stato di salute dell'economia di questa regione anche in un anno pieno di eventi imprevisti e difficoltà". Così, il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo, commenta il risultato ottenuto dal Piemonte nella quinta edizione del premio istituito da Deloitte Private con la partecipazione di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria. "Rispetto all'edizione precedente, il Piemonte ha migliorato la sua performance, vedendo un aumento delle aziende premiate: si tratta di un grande riconoscimento, soprattutto se si considera lo scenario internazionale, che, con il caro materie prime, la crisi energetica in corso e l'inflazione alle stelle, ha inciso non poco sui margini di competitività di tutte le imprese italiane", aggiunge Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile Bmc Italia. Le imprese premiate sono: Ebano, ECOPACK, Eurofork, Ferrari Group, Gessi, Candioli Pharma, L.M.A., Laica, Marazzato Soluzioni Ambientali, Raselli Franco, TESYA Group.