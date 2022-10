Carceri: a Vercelli detenuto violento fermato dagli agenti

Tensione nel carcere di Vercelli a causa di un detenuto extracomunitario che ha prima protestato con violenza, poi danneggiato alcuni neon, infine insultato gli agenti in servizio. A riportare l'episodio è il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Il carcerato ha protestato perché, a suo dire, gli educatori non lo ricevono, perché non ha un lavoro interno al carcere, perché non viene trasferito nel carcere di Biella; dopo aver esposto le sue ragioni, il detenuto ha iniziato a colpire le plafoniere dei neon di un corridoio, utilizzando un bastone di legno ricavato da un tavolo. Con l'intervento della polizia penitenziaria, la situazione è tornata alla normalità. "Cambiano governi, ministri della Giustizia e capi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe -, ma non cambia l'indifferenza verso l’invivibilità delle carceri del Paese e le violenze che quotidianamente subisce la polizia penitenziaria: confidiamo che nel Governo che verrà, venga individuata una persona per la giustizia che non trascuri la situazione nelle nostre carceri, che resta allarmante".