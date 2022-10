Crollo Molinette: Salizzoni, fare interventi che durino 6-7 anni

"Ci vuole una fortissima volontà politica per fare le cose in fretta, come individuare i punti strategici delle Molinette in modo che tengano 6-7 anni, il tempo necessario per realizzare un nuovo ospedale, perché c’è un bel da dire ma un ospedale a Torino in tre anni non si riuscirà a fare". Così il professore Mauro Salizzoni, ex chirurgo e consigliere regionale Pd, interpellato sul crollo di ieri del controsoffitto in un corridoio dell'ospedale Molinette. "Ho vissuto e ho lavorato per 50 anni alle Molinette e questi problemi c'erano già 30 anni fa - ha detto Salizzoni - soprattutto nei sottopiani che sono i più strategici perché ci passano i pazienti per accedere a dei servizi fondamentali come la risonanza magnetica ad alcuni ambulatori importanti".