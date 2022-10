Minori: Pd, Cirio ritiri ddl "Allontanamento Zero"

"Il gruppo del Partito democratico è sceso in piazza al fianco del comitato 'Zero Allontanamento Zero' per chiedere il ritiro del ddl 'Allontanamento zero', presentato dalla Giunta Cirio". Lo sostengono in una nota Monica Canalis, vicesegretaria Pd Piemonte e consigliera regionale Raffaele Gallo, presidente gruppo Pd consiglio regionale, a proposito del ddl che punta a modificare regole e competenze in materia di affidi di minori. "Sono 45 i Consigli e le Giunte comunali del Piemonte che si sono mobilitati per chiedere il ritiro del provvedimento - dicono da Pd -. Oltre al Consiglio della Città Metropolitana di Torino, che da solo rappresenta 2,2 milioni di abitanti". "Questi enti, nei mesi scorsi, hanno approvato un Ordine del Giorno di contrarietà alla proposta legislativa della Giunta piemontese. E molti altri Comuni si esprimeranno al primo Consiglio utile. È assurdo che continuino a essere ignorati!" sottolineano Canalis e Gallo, che chiedo al presidente Cirio di intervenire "per fermare il continuo attacco ai servizi sociali, alle famiglie affidatarie e alle autorità giudiziarie" e di ripristinare "il rispetto nei confronti del lavoro degli operatori, della generosità del volontariato e della professionalità della magistratura". "Allontanamento Zero è pura propaganda - concludono Canalis e Gallo -. Non mette nel bilancio regionale un euro in più per la tutela dei minori, è pieno di prescrizioni non attuabili, con l'imposizione di un Pef (Piano educativo familiare) molto rigido e non personalizzato, che porterebbe in alcuni casi ad un ritardo negli interventi, con effetti molto gravi sul benessere dei minori".