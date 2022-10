TRACOLLO INDUSTRIALE

Dal crac Mossi & Ghisolfi spunta maxi truffa allo Stato e all'Europa

Finanziamenti da centinaia di milioni per centrali a biomasse mai realizzate. Indagati i vertici del gruppo di Tortona e di società collegate. Sequestrata anche un'abitazione di pregio mascherata da una fiduciaria. Il declino del colosso industriale meta di politici

Dovevano realizzare un rivoluzionario parco di energia a biomasse fra la Puglia e il Piemonte con soldi della Bei, la Banca Europea per gli Investimenti, garantiti dallo Stato italiano e dalle banche. Invece hanno finito con il portare i libri contabili in tribunale ed essere indagati per truffa ai danni dello Stato.

È la parabola di amministratori e manager della galassia societaria del Gruppo Mossi & Ghisolfi di Tortona, colosso della chimica che dopo decenni di successi nel mondo impreditoriale tanto da diventare spesso meta di tour di politici (da Matteo Renzi a Sergio Chiamparino solo per citarne un paio) quando al vertice vi era Guido Ghisolfi poi morto suicida 2015. Dichiarato fallito dal tribunale di Alessandria il gruppo, proprio dal suo crac sono nate indagini penali riguardanti in particolare la realizzazione di cinque nuovi impianti energetici a biomasse e un centro di ricerca nei comuni di Modugno, in provincia di Bari e Rivalta Scrivia, nell’Alessandrino per 133 milioni di euro di investimenti, di cui 65 erogati dalla Bei nel 2014. Investimenti mai realizzato.

Nell’ambito dell’inchiesta, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Alessandria ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo da oltre 13 milioni di euro nei confronti degli indagati Giovanni Bolcheni, Marco Ghisolfi, Dario Giordano e Mauro Osella, tutte figure di vertice del gruppo e delle società coinvolte, come la M&G Finanziaria srl e la Biochemtex spa che avrebbe dovuto costruire le nuove centrali a biomasse in 4 anni con tanto di reattori, colonne di separazione, di distillazione, di purificazione e di rettifica, centrifughe, apparecchiature e aree di stoccaggio.

Ma dal crac sono almeno 8 le società finite sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Secondo le indagini e le ricostruzioni condotte dagli uomini delle fiamme gialle la Banca europea degli investimenti si è rivalsa su Sace Spa (società pubblica controllata dal Tesoro) e sulle banche (Intesa Sanpaolo, Bnl e Bpm) che avevano rilasciato garanzie a titolo oneroso, facendosi rimborsare il totale della propria esposizione.

Sace e banche si sono poi inserite nelle procedure fallimentari del Gruppo Mossi & Ghisolfi in qualità di creditori. Da qui è nata l'inchiesta per truffa aggravata ai fini delle erogazioni pubbliche e malversazione ai danni dello Stato con tanto di segnalazione alla Procura Regionale del Piemonte per la Corte dei Conti che dovrà valutare i danni alla finanza pubblica e configurare eventualmente un danno erariale a carico di privati. Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalla GdF, già confermato nelle scorse settimane dal tribunale del Riesame e dalla Cassazione, ha congelato 14 proprietà immobiliari, 3 veicoli, quote societarie di due aziende per un valore fino a questo momento di 11 milioni di euro. È stata anche scoperta una proprietà immobiliare di pregio a Milano da 4,5 milioni di euro di proprietà della società Immobiliare Croce del Sud, in realtà riconducibile a uno degli indagati seppur schermata attraverso una fiduciaria.