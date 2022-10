Energia: Napoli, Meloni a un bivio, extra deficit o nuovo debito

"In assenza di un rapido accordo europeo sul price cap si prospetta per l'Italia la scelta dolorosa di un ulteriore extra deficit per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette. La presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni si trova davanti al suo primo bivio: si fa extra deficit per fronteggiare il caro-energia e salvare posti di lavoro e bilanci famigliari, oppure si fa nuovo debito per soddisfare le promesse demagogiche e campate in aria di Salvini su quota 41 e flat tax?". È quanto dichiara Osvaldo Napoli, responsabile Infrastrutture e trasporti di Azione. "Il centrodestra unito - aggiunge - è una simpatica cartolina pre-elettorale. Alla prova del governo saranno altre le istantanee di un'alleanza nata, come tutte le alleanze di questi 25 anni, per vincere le elezioni e ritrovarsi poi paralizzata nelle scelte di governo. E gli italiani pagano ogni volta il conto".