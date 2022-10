Salone dello studente, attesi a Torino 20.000 ragazzi

Come orientarsi nel mondo universitario, quale facoltà scegliere, quale futuro lavorativo si prospetta per chi si iscrive all'Università e non solo. Psicologi, docenti, responsabili dell'orientamento, tutor e studenti daranno risposte alle domande di chi trova di fronte a una scelta importante tra quale facoltà scegliere o se affrontare il mondo del lavoro. Sono oltre 20mila gli studenti delle scuole superiori piemontesi attesi alla seconda tappa del Salone dello Studente di Campus Editori, una full-immersion di due giorni che si terrà il 6 e 7 ottobre al Pala Alpitour di Torino. "Come ogni anno da trent'anni, anche stavolta abbiamo scelto di guardare nella stessa direzione in cui state guardando voi ora, al futuro. Nel farlo, abbiamo pensato di ampliare e arricchire di novità le occasioni di incontro, con appuntamenti one-to-one, laboratori interattivi, spazi espositivi dedicati alle singole scuole, incontri con professionisti e possibilità di approfondire tematiche di interesse", sottolinea Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori. A Torino gli studenti avranno la possibilità di simulare i test di ammissione, di parlare con professionisti, manager ed esperti, valutare le soft skill e confrontarsi con professori e psicologi. "Siamo felici di essere presenti al Salone dello Studente. Il Sistema Its Piemonte è un'eccellenza a livello nazionale esprimendo, per il secondo anno consecutivo, il primo posto assoluto nella graduatoria nazionale oltre che i primi posti di diverse graduatorie di filiera e di efficacia ed innovazione", commenta Sigfrido Pilone, rappresentante regionale delle Fondazioni Its piemontesi.