Covid: in Piemonte 4.899 nuovi casi, + 48 ricoverati

Continua a crescere il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: + 44 nei reparti ordinari, +4 in terapia intensiva, in quest'ultimo caso l'incremento più significativo da molte settimane. Ora sono rispettivamente 527 e 12. I nuovi casi accertati sono 4.899 con una quota del 23,3% rispetto ai 20.999 tamponi diagnostici processati, di cui 20.184 test antigenici. Non è stato registrato alcun decesso.