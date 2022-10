Il verbale di Preioni

Dicono che… sia rimasto di stucco quando ha capito di aver fatto l’ennesima gaffe. Nell’ultima riunione dei capigruppo, il numero uno della Lega a Palazzo Lascaris, il pirotecnico Alberto Preioni, ha chiesto a più riprese di poter rileggere il verbale della riunione precedente per verificare l’esistenza o meno di un accordo per evitare la seduta del Consiglio la prossima settimana, quando è in programma la visita di Sergio Mattarella. Di fronte a tali insistenze è stato l’ex grillino Giorgio Bertola, senza troppi giri di parole, a spiegargli come stavano le cose: “A tre anni dall’inizio della legislatura ti svelo che la capigruppo non viene verbalizzata”. Come? Non è andata così? Preioni, controlli il verbale!