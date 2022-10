Covid: in Piemonte 4.659 nuovi casi, +48 ricoverati

Numeri in aumento anche oggi per il Covid in Piemonte. I nuovi casi accertati sono 4.659 con una quota di positivi del 23,8% in rapporto ai 19.590 tamponi diagnostici processati, di cui 18.968 test antigenici. Aumenta la pressione ospedaliera: i ricoverati nei reparti ordinari sono 570, con un incremento di 43 rispetto a ieri e un tasso di occupazione dei letti pari all'8,4%. In terapia intensiva i degenti sono 17, rispetto a ieri 5 in più, il tasso di occupazione dei letti sale al 2,7%. Sono stati registrati anche due decessi.