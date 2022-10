Area Michelin Torino: sì Giunta a piano esecutivo intervento

Passi avanti per la trasformazione dell'area Michelin a Torino, nell'ambito del piano di intervento su corso Romania. Sono stati approvati in questi giorni dalla Giunta comunale lo studio unitario d'ambito e il Pec (Piano esecutivo convenzionato), che prevede la creazione di un nuovo polo per il tempo libero e servizi, oltre alla collocazione della nuova sede direzionale della Società per Azioni Michelin Italiana (Sami). "Con l'approvazione di questo atto - sottolinea l'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni - si costruisce il secondo tassello della grande trasformazione dell'area di corso Romania, che doterà la zona nord di un polo di attrazione e di servizio rilevante, i cui benefici saranno importanti in termini di opere e ricadute sulla città, a cominciare dal parco pubblico lineare con pista ciclabile, la cui manutenzione sarà a carico dell'operatore privato. Il complesso - ricorda - sarà caratterizzato da un portico pedonale ad uso pubblico che collegherà tutti i fabbricati, conferendo all'intera trasformazione un'immagine unitaria. Le opere di viabilità - conclude Mazzoleni - garantiranno anche nuovi collegamenti con Settimo Torinese rendendo l'area maggiormente fruibile ai cittadini".