Pd: Napoli (Azione), per Letta interessi partito prima dell'Italia

"Se e quando il governo di centrodestra dovesse cadere, e cadrà presto, il Pd chiederà di andare al voto e mai più entrerà in un governo di salvezza nazionale. Questa è la linea indicata da Enrico Letta alla direzione del suo partito: a conferma che non pago di una campagna elettorale sbagliata, Letta vuole sbagliare anche il 'dopo'. Quelli che sono favorevoli allo scioglimento del Pd non dovranno aspettare troppo, perché è il Pd che ha imboccato la via dell'autoscioglimento". Così in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Per Letta, quindi, gli interessi dell'opposizione vengono prima degli interessi dell'Italia. A me piace spesso citare il caso della Germania. In quel Paese la cancelliera Merkel ha governato ininterrottamente, dal 2005 al 2021, tranne brevi pause, sempre alla guida di governi di salvezza nazionale. Con grande beneficio della Germania e senza danni per le forze politiche di sinistra uscite vittoriose alle ultime consultazioni - continua Napoli -. Caso opposto è quello di un'altra grande democrazia. In Israele, per dire, si sono fatte elezioni politiche a tamburo battente: quattro volte in tre-quattro anni. Il risultato è un governo di coalizione tenuto su con gli spilli, pronto a precipitare se soffia un vento più forte dal Negev. Azione non ha conti aperti con Letta né intende aprirli. Ma come non ritenere folle l'idea che nel mezzo di una guerra, i cui sviluppi potrebbero assumere dimensioni planetarie e inquietanti; di una crisi energetica che sta falcidiando migliaia di imprese e famiglie; e di un'inflazione prossima alla doppia cifra come negli anni Ottanta, l'Italia potrebbe tornare alle urne nel caso di una crisi di governo? Il Pd deve riflettere, e riflettere bene, prima di passare dalla sconfitta alla disfatta", conclude.